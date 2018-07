Campionessa di balli caraibici e commessa in un negozio è la dama di Porta Solestà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI "Ho seguito le sorti gialloblù sin da bambina, diventando prima paggetto e poi damigella: essere dama oggi significa il desiderio che si avvera". Con queste parole e un’evidente emozione, la dama di Porta Solestà per l’edizione di luglio si è presentata. E’ Ilaria Traini, trent’anni, commessa in un negozio di abbigliamento e campionessa di balli caraibici. Nonostante non abbia mai realmente vissuto a Porta Cappuccina, l’avvenente primadonna di Solestà da sempre considera il quartiere per cui si appresta nuovamente a sfilare la sua terra natìa. "Qui è nata e cresciuta mia madre e mio zio, Max Tassi, da tempo sfila nei panni del nobile: ho sempre respirato questa atmosfera" dichiara la giovane dama della giostra del 14 luglio dedicata alla Madonna della Pace.