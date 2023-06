ASCOLI - Il concerto del trio “Il Volo”, riservato alla popolazione dell’Ascolano sta innescando polemiche a non finire tra coloro che risiedono fuori dal territorio, creando difficoltà agli organizzatori dell’evento. Lo spettacolo a ingresso gratuito che verrà allestito il 21 luglio in piazza del Popolo, offerto dalla famiglia Farotti per festeggiare i 30 anni di attività di Fainplast, reso possibile grazie anche alla disponibilità dell’impresa Panichi e dell’Arengo, sta alimentando il dibattito.



Da una parte ci sono le affermazioni sui social dei forestieri che contestano la scelta di privilegiare gli spettatori ascolani, dall’altra le numerose telefonate alla biglietteria di piazza del Popolo, l’unica deputata per potersi accaparrare un biglietto per lo show, per la scelta di una sola giornata del 20 giugno. Data l’importanza internazionale de “Il Volo”sono apparse subito evidenti alcune criticità per chi dovrà occuparsi dell’assegnazione dei biglietti, soprattutto nel sincerarsi della provenienza dello spettatore che si recherà al botteghino. Non ultimo, visto che i posti a sedere disponibili saranno 2.500 sarà arduo gestire l’afflusso dei richiedenti il 20 giugno anche perchè non sarà possibile rilasciare più di due biglietti a testa. È facile immaginare quindi che si metteranno in fila più di mille persone prima dell’apertura della biglietteria, pur di potersi accaparrare il biglietto.



Gli organizzatori dello show nel corso della conferenza stampa, avevano dato in merito precise indicazioni circa la natura della serata e su come poter partecipare. «L’ingresso al concerto sarà gratuito grazie al sostegno e alla partecipazione dei mecenati: i biglietti saranno a disposizione dal 20 giugno presso la biglietteria di piazza del Popolo e saranno riservati ai soli residenti di Ascoli e zone limitrofe, con l’assegnazione di non più di due biglietti a persona, personali e non cedibili» Ora, a fronte di tutto quel che è successo, arrivano le precisazioni di chi sta organizzando lo show di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, confermando la volontà di dare precedenza ai residenti della provincia ma non potendo evitare che chiunque si rechi in piazza per i biglietti da fuori provincia venga esclusa. «Abbiamo evitato il web proprio per scongiurare che in due ore da tutta Italia prenotassero i biglietti gratuiti» specifica Lara Ciaffardoni della Compagnia dei Folli, che si occupa della rassegna “Palco di Travertino”, in cui l’esibizione de “Il Volo” è inserita. «Non c’è mai stata la volontà di discriminare nessuno » prosegue, confermando comunque la decisione di assegnare solo due biglietti a ciascuno che si presenterà il 20 giugno al botteghino. Intanto in biglietteria stanno pensando a un prefiltraggio con l’assegnazione dei numeri per la lista d’attesa e per quella mattinata si sta ipotizzando anche la presenza della security, allo scopo di mantenere l’ordine pubblico. “Il Volo”, formazione composta da due tenori e un baritono, è stato il primo gruppo italiano ad aver firmato un contratto con una major statunitense, la Geffen ed è reduce dal grande successo televisivo dello show in due puntate andato in onda su Canale 5 dall’Arena di Verona.