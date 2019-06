Più di seimila ispezioni della Guardia di Finanza Aumentano le frodi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - È stato celebrato oggi ad Ascoli Piceno, presso la caserma “Colle San Marco” il 245° anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza. Il colonnello Michele Iadarola ha tracciato il resoconto dell’attività condotta negli ultimi 17 mesi. Sono 6.099 gli interventi ispettivi conclusi dai Reparti del Comando Provinciale Guardia di Finanza Ascoli Piceno tra il gennaio del 2018 e il maggio del 2019; 184 sono, invece, le indagini elegate al Corpo, nello stesso periodo, dalla magistratura ordinaria e contabile. Cifre, queste, che danno il senso dell’intensificazione delle attività della GdF contro i più gravi fenomeni di illegalità economico-finanziaria. Interventi mirati, indirizzati nei confronti di target accuratamente selezionati grazie ad attività di intelligence, al controllo economico del territorio e ad analisi di rischio, ulteriormente migliorata, quest’ultima, in ragione della potenziata interazione tra le banche dati a disposizione e all’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria.Frodi carosello, indebite compensazioni e traffici illeciti di prodotti petroliferi si confermano al centro dell’attenzione operativa della Guardia di Finanza. Settori in cui, nel 2018 e nei primi 5 mesi del 2019, ha eseguito, nell’ambito di piani d’intervento coordinati con l’Agenzia delle Entrate, 383 interventi ispettivi. Sono stati denunciati 99 soggetti per reati fiscali. Ammontano a 56 le indagini delegate dalla magistratura e ad oltre 19 milioni di euro le proposte di sequestro avanzate mentre le misure patrimoniali eseguite sono pari a 1,5 milioni di euro.