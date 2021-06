Luciano Gabrielli presidente del cda, subentra al nipote Luca. L'ad Carbonetti lascia l’azienda dopo più di 30 anni

ASCOLI - La parte peggiore del lavoro è ciò che capita alla gente quando smette di lavorare. Avrà forse pensato a questo adagio, Luciano Gabrielli, che all’età di 81 anni, assume il bastone del comando dell’omonimo, affermato, gruppo commerciale, diventando il presidente del consiglio di amministrazione al posto del nipote Luca che lascia l’incarico dopo sei anni (Barbara e la figlia Laura restano vice presidenti). Luciano Gabrielli, assieme ai fratelli Michele e Giancarlo ha fatto spiccare il volo all’azienda.

Ex console del sestiere di Porta Tufilla continuerà comunque il suo impegno per il sociale. Contestualmente lascia il gruppo dopo oltre trent’anni l’amministratore delegato Marco Carbonetti che ha contribuito a proiettare il gruppo Gabrielli a una dimensione nazionale.



Nel 2009 c’era già stata una riorganizzazione caratterizzata da una nuova governance in cui era entrata la quarta generazione della famiglia: Barbara, Laura e Luca Gabrielli alla vicepresidenza con deleghe specifiche. Poi nel 2015 Luca era diventato presidente al posto del padre Giancarlo. Nonostante la ramificazione aziendale in tutto il centro Italia e in parte al Sud, la base operativa è rimasta sempre ad Ascoli. E’ un luogo comune affermare un’azienda è solida quando riesce ad arrivare alla terza generazione. Nel caso del Gruppo Gabrielli si è oltre, già alla quarta! La storia aziendale risale alla fine del diciannovesimo secolo, esattamente nel 1892. Recentemente l’evoluzione dell’azienda è stata firmata dal regista Giuseppe Piccioni con un filmato dal titolo “Nel cuore dell’Italia con l’Italia che ci sta a cuore”.

Nel 1953, l’intuito e lo spirito imprenditoriale di Pietro Gabrielli e di sua moglie Celsira portarono alla ristrutturazione dello storico emporio di Piazza Roma che divenne un grande magazzino a prezzi fissi. La nuova formula, che comprendeva anche l’abbigliamento, ebbe successo: nacquero così le prime filiali di Fermo, San Benedetto del Tronto, Lanciano, Jesi e Civitanova Marche dove, nel 1964, venne introdotto per la prima volta il reparto alimentari. Negli Anni Settanta, i figli Michele, Luciano e Giancarlo scelsero il settore alimentare quale core business della Magazzini Gabrielli: in questo decennio, il 1978 è un anno di svolta, perché segna la nascita del primo supermercato Tigre.



Nelle regioni Marche, Abruzzo, Umbria, Molise e Lazio, il Gruppo Gabrielli è presente con i superstore Oasi, i supermercati Tigre e il canale franchising Tigre Amico. Il fatturato è superiore agli 800 milioni di euro.

