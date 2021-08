Green pass a mensa: per chi non ce l’ha rimane il lunch box. Ecco cosa sta succedendo stabilimento per stabilimento

ASCOLI - Lo scorso 14 agosto il governo ha chiarito che il Green Pass è obbligatorio anche per accedere alle mense aziendali. Una questione che ha diviso la politica e il mondo economico e sindacale con pareri molto discordanti tra di loro. Ma qual è la situazione nel Piceno?

«Noi abbiamo riaperto martedì scorso ma già il giorno prima qualcuno era rientrato a lavoro e con l’azienda che gestisce la mensa ci siamo subito interfacciati. Gli operatori erano subito pronti con l’applicazione ufficiale per il controllo dei codici - sottolinea il direttore dello stabilimento ascolano della multinazionale Elantas Francesco Di Addezio - Il discorso della violazione della privacy non è applicabile e non c’è nessuna violazione perché il Green pass viene solo controllato e non acquisito, senza un trattamento dei dati. Si tende a confondere il Green pass con la vaccinazione, cosa non vera, perché si tratta di un documento che si ottiene anche con la guarigione o con un tampone negativo- prosegue - Noi non discriminiamo nessuno ma è la società che gestisce la mensa (Sodexho, ndr) che sono i responsabili del controllo. C’è sempre la possibilità di prendere il lunch box e portarlo all’esterno. Non abbiamo avuto problemi ad oggi, pochi quelli che non hanno il Green pass hanno mangiato fuori. Attualmente abbiamo raggiunto un ottimo livello di immunizzazione da vaccino o guarigione: la percentuale è di circa l’85%».



Stesso ragionamento alla Pfizer dove a chi non ha il Green pass viene consegnato il lunch box da consumare altrove. «Non abbiamo una mensa vera e propria, ma tutti quelli che lavorano nel punto vendita aziendale hanno il Green pass. Nell’area ristoro stiamo verificando con i consulenti la predisposizione di un’autodichiarazione del dipendente per il possesso del Green pass. Il quesito maggiore è come non ledere la privacy e utilizzare gli spazi in sicurezza- sottolinea Angelo Galeati, amministratore delegato della Sabelli - Sui dipendenti ci stiamo attrezzando: non abbiamo obbligato nessuno, non abbiamo censito la popolazione dei vaccinati dei dipendenti perché le pause le fanno all’aperto».



Nico Stallone, assessore al commercio di Ascoli, lavora per la Sodexho, azienda che gestisce diverse mense nel territorio. «Ci siamo subito coordinati con le aziende, facendo fare una comunicazione nelle imprese illustrando la novità. Un nostro incaricato effettua i controlli. Per il momento tutto è iniziato tranquillamente, soltanto due persone hanno utilizzato il cestino- dice Stallone - Le persone sembrano tranquille, non c’è tensione e tutti erano già avvisati, con la massima collaborazione».



Anche i sindacati hanno espresso giudizi variegati sulla vicenda. «Riteniamo che i protocolli del Green pass sono discriminatori, mentre i protocolli esistenti erano ben fatti e con quelli si sono evitati focolai. Con questa nuova regola si creano differenze tra lavoratori e la normativa ancora non è ben chiara- sostiene Raffaele Bartomioli della Uil - Chiediamo al governo un confronto e sui territori si prosegua con l’applicazione dei protocolli già in atto».



« Per noi è uno strumento utile per il contenimento della pandemia e per agevolare le vaccinazioni, mentre per la questione mense, riteniamo una maggiore regolamentazione- sottolinea Maria Teresa Ferretti della Cisl - Nelle aziende ci sono già i protocolli e con questi cambiamenti, dobbiamo rivederli. Questo è il momento di riaprire il fronte contrattuale e valutare le varie realtà aziendali - aggiunge - Dobbiamo vedere come utilizzarlo in ogni singola realtà e in un’azienda dove tutti sono vaccinati, non c’è problema. Ci dispiace di aver saputo di questa novità solo tramite una Faq. Con il Covid dobbiamo conviverci: serve lo strumento migliore che ci agevoli la vita ma in questi casi ci vuole maggiore chiarezza».

