ASCOLI Il primario di igiene e sanità pubblica dell’Ast, Claudio Angelini, ha comunicato all’Arengo le risultanze degli accertamenti effettuati al centro benessere Tonic di via Piemonte, nell’ambito dei normali controlli di routine. Controlli che però, stavolta, hanno riservato sgradite sorprese.

Gli esami



Gli ispettori dell’azienda sanitaria territoriale hanno infatti, riscontrato gravi inconvenienti igienico-sanitari, richiedendo, di conseguenza, l’adozione di provvedimenti sindacali con carattere di contingibilità e urgenza. Preso atto della inquietante relazione notificata dal Dipartimento di prevenzione e igiene e sanità pubblica dell’Ast, il sindaco Marco Fioravanti ha quindi firmato l’ordinanza. È infatti emerso dalle risultanze analitiche dei prelievi di acqua effettuati nella vasca idromassaggio presente nel centro benessere, gravi problemi igienico-sanitari ed è stata quindi firmata l’ordinanza a tutela della salute pubblica.



Le misure



Essa prevede l’immediata sospensione dell’attività del centro benessere in via Piemonte al Pennile di Sotto sino al ripristino delle condizioni igienico sanitarie come previsto dalla normativa vigente, demandando al dipartimento di prevenzione dell’Ast il controllo del rispetto dell’ordinanza e la verifica dell’avvenuto adeguamento alle prescrizioni impartite. Il sindaco Fioravanti ha deciso di avvalersi dei provvedimenti a tutela della salute pubblica, preso atto della rilevata condizione di insalubrità. L’ordinanza impone con effetto immediato: la sospensione dell’attività presso le piscine ad uso natatorio; la sospensione dell’attività presso l’impianto e attrezzature per l’esercizio di attività ginniche di formazione fisica e sportiva e di attività motorie esercitate a scopo non agonistico, compresi gli spazi e servizi accessori di benessere (sauna, bagno turco, idromassaggio, vasche kneipp, vasca pioggia), la sospensione dell’attività del centro benessere.



Il provvedimento



Il provvedimento stabilisce che gli effetti della ordinanza restano in vigore fino al ripristino delle condizioni igienico sanitarie, come previsto dalla normativa. A tale fine, i titolari del centro benessere Tonic dovranno ottemperare a tutte le prescrizioni imposte dall’Ast.