Quintana e rugby ascolano sono in lutto per la morte di Giuseppe Flaiani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - La Quintana e il rugby in lutto per la morte a 71 anni di Giuseppe Flaiani. Giuseppe Flaiani è stato fino all'anno scorso il console del sestiere della Piazzarola (poi sostituito dall'ex coreografo della Quintana, Luigi Morganti) dove ha contribuito alla conquista di numerosi Palii ed è stato presidente per lungo tempo anche presidente del rugby di Ascoli e anima della palla ovale nel capoluogo. Ha lavorato alla Pellegrini food dell'ex presidente dell'Inter. I funerali dell'ex console della Piazzaarola si svolgeranno domani alle 15 nel Duomo. La camera ardente è stata allestita presso la casa funeraria Damiani al Battente.