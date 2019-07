Un video con l'attore Bloom per riconquistare la sua ex una fotomodella americana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Un messaggio video dell’amico attore Orlando Bloom conosciuto negli Stati Uniti per riconquistare l’ex fidanzata americana, la fotomodella Logan Berland. È il tentativo dell’imprenditore di Ascoli Giuseppe Barboni. Sarà riuscito nella riconquista? Giuseppe Barboni, originario del Piceno, è noto più prevalentemente per le sue relazioni sociali con attori di Hollywood (Adrien Brody, il più giovane Oscar di tutti i tempi, Robert De Niro, Giancarlo Giannini, decennale la sua amicizia con l’attore portato più volte ad ascoli e San Benedetto del Tronto ed altri). Imprenditore 30enne di successo, è nipote del ex pluriministro Remo Gaspari e dell’attuale senatore Antonio Barboni. Lavora per società di lobbying (la Pragmatic-intelligence) e immobiliari.