I genitori della piccola Giulia morta sotto le macerie donano un ecografo

ASCOLI - Cerimonia di donazione di un ecografo da parte dell’associazione “Immensamente Giulia e gli Angeli delle macerie” all’Unita Operativa di Pediatria dell’Area Vasta 5, diretta da Ermanno Ruffini. Un gesto per il quale l’Area Vasta 5 esprime la sua gratitudine e ringrazia Michela Sirianni Massaro e Fabio Rinaldo, rispettivamente presidente e vice presidente dell’associazione e genitori di Giulia, la bambina che ha perso la vita nel sisma del 24 agosto 2016 ad Arquata del Tronto. Un legame, quello tra la famiglia del piccolo angelo e il reparto di pediatria del nosocomio ascolano, divenuto indissolubile in seguito al ricovero della sorellina di Giulia, Giorgia, nelle ore immediatamente successive al terremoto. Storie di infinita tristezza sono passate in quei giorni sotto gli occhi del personale dell’ospedale ‘Mazzoni’ e tutti hanno partecipato e fatto proprio il dolore di chi aveva perso persone care. Ma una storia, su tutte, è stata condivisa per lungo tempo: quella di Giulia e Giorgia, con quest’ultima sì sopravvissuta alla terribile tragedia, ma comunque bisognosa di cure e di attenzioni. L’ecografo oggetto della donazione è un portatile di ultima generazione della ditta Mindray, dotato di un sistema ad ultrasuoni