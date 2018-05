Finisce sotto processo per le coltellate rifilate al rivale in amore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Il giudice per le udienze preliminari, Rita De Angelis, ha rinviato a giudizio, per tentato omicidio, il cittadino romeno Ion Muraru che, per l’accusa, nel febbraio 2015 accoltellò un suo connazionale per presunte questioni di natura sentimentale, legate ad un rapporto con una donna, sempre di origini romene. La data della prima udienza del processo si terrà il 26 settembre prossimo. Il grave fatto di sangue si registrò nel mese l’8 febbraio di tre anni fa. Ioan Muraru – cognome omonimo a quello dell’accoltellatore e nome che si differenzia per una vocale – si recò in casa della sua ex convivente, il cui appartamento è ubicato al piano superiore a quello di Ion Muraru, intenzionato a voler chiarire per quali motivi la donna avesse deciso di interrompere il rapporto sentimentale che durava ormai da diversi anni . Il sospetto dell’uomo era che si fosse innamorata di Ioan, suo vicino di casa.Ben presto, però, la discussione fra i due degenerò e la donna cominciò ad urlare chiedendo di essere aiutata. Ion Muraru, salì al piano superiore , entrò nell’appartamento cercando di riportare la calma fra i due. Poi, una volta chela situazione si era tranquillizzata, almeno apparentemente, rientrò a casa sua al piano di sotto. Quando Ioan Muraru, una volta terminata la discussione scese le scale per rientrare a casa sua, sul ballatoio ad attenderlo c’era Ion Muraro che lo attendeva, sempre secondo l’accusa per colpirlo con un coltello da cucina di cui si era armato. Il rivale venne raggiunto al corpo da diversi fendenti, nessuno dei quali fortunatamente si rivelò letale.