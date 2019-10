Ascoli, giù dal ponte per 20 metri: 54enne trovato in fin di vita sul greto di un torrente

ASCOLI - È ricoverato in prognosi riservata all’ospedale regionale di Torrette dove sta lottando tra la vita e la morte, il 54enne di Castel di Lama che ieri mattina è volato per una ventina di metri da un ponte lungo la strada provinciale che da Ascoli conduce a Valle Castellana. Sono stati alcuni passanti a scorgere il corpo sul greto del torrente e a far scattare i soccorsi. Il fatto Il drammatico fatto si è consumato ieri mattina intorno alle 9 quando alcuni ciclisti che stavano effettuando un giro lungo la strada la strada provinciale si sono accorti di quello che era successo. In fondo ad un dirupo di una ventina di metri hanno notato un uomo che giaceva sul greto del torrente e che ancora dava segni di vita. Immediatamente è scatto l’allarme e sono stati chiamati i soccorsi. © RIPRODUZIONE RISERVATA