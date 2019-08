Botte alla moglie e alla figlia scatta il divieto di avvicinarsi alla casa familiare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Pochi giorni fa una donna disperata, dopo l’ennesima aggressione subita dal marito, ha deciso finalmente di chiedere l’aiuto della polizia di Ascoli. La donna cittadina polacca ha confidato che il marito, suo connazionale, da ormai alcuni mesi maltrattava lei e le loro due figlie minorenni. L’uomo, oltre a mettere in atto delle vere e proprie vessazioni psicologiche consistenti in continue offese e minacce, in più occasioni aveva usato violenza fisica contro la moglie e la prima figlia, di soli 16 anni, causando loro delle lesioni, non denunciate per il timore di ben più gravi ritorsioni, il tutto alla presenza della figlia più piccola, di appena 12 anni, che era costretta ad assistere alle violenze subendo un grave contraccolpo psicologico. Il GIP di Ascoli Piceno al fine di scongiurare una possibile escalation degli episodi violenti ha emesso a carico dell’indagato un'ordinanza di allontanamento dalla casa familiare e contestuale divieto di avvicinamento alle persone offese.