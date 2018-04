Travolto da uno scooter Muore a 47 anni dopo un mese di coma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Si svolgerà questo pomeriggio l'autopsia sul cadavere di Giovanni Celani, l'ascolano di 47 anni rimasto ferito gravemente un mese fa in un incidente stradale avvenuto a Villa Rosa di Martinsicuro. Giovanni Celani stava scaricando alcuni pacchi in strada quando improvvisamente venne investito da uno scooter alla cui guida c'era un uomo di 39 anni di Alba Adriatica. L'ascolano venne subito ricoverato all'ospedale Mazzini di Teramo dove è frimasto in coma fino al momento del decesso. L'autopsia sarà utile all'indagine della procura della Repubblica. I carabinieri di Alba Adriatica hanno effettuato i rilievi.