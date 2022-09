Giovanni Allevi e il tumore, come sta: «Non posso suonare, mi tremano le mani per i farmaci»

Giovanni Allevi aggiorna i follower di Instagram sul tumore il suo stato di salute. «Queste mani tremano per via dei potenti farmaci che sto assumendo e per il momento non posso suonare», scrive il pianista di Ascoli, che sta affrontando un periodo difficile della sua vita a causa del mieloma scoperto a giugno e della recente morte della sorella.

Il dramma di Giovanni Allevi, la sorella Maria Stella trovata morta in camera da letto

Allevi e il tumore, ecco come sta

Nonostante le difficoltà, Giovanni Allevi prova a restare positivo e racconta di un nuovo progetto che vorrebbe condividere con i fan: «Una musica nuova invade la mia mente in modo impetuoso ed io non ne perdo una nota. Ora è dolce - scrive -, ora folle ed incomprensibile, sognante e riflessiva, metafisica. Non vedo l'ora di farvela ascoltare», le sue parole. Tantissime, come sempre, le dimostrazioni d'affetto ricevute.

L'annuncio del tumore

A giugno Allevi aveva comunicato di avere un mieloma con un post social: «Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa - aveva fatto sapere - La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto».