Giovanni Allevi svela su Instagram di avere un tumore: «Mi allontano dalle scene per curarmi»

ASCOLI - "Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa". Giovanni Allevi ha annunciato con un post pubblicato su Instagram di avere un tumore ed essere per questo costretto ad allontanarsi dalle scene per combattere la malattia.

Il compositore di Ascoli Picenoo, 53 anni, si è aperto sui social: «La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto». Allevi, da sempre molto riservato su quanto riguarda la sua vita privata, è sposato con Nada Bernardo, a sua volta pianista e manager del marito, e ha due figli, Leonardo e Giorgio.

«Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco», conclude Allevi preannunciando un allontanamento dalle scene per potersi curare.

Ultimo aggiornamento: 12:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA