Il compositore Giovanni Allevi: «Buon San Valentino». Poi parla della sua malattia, il mileoma: «La terapia fa effetto, ma...»

ASCOLI - Il compositore ascolano Giovanni Allevi anche nel giorno di San Valentino ha voluto fare gli auguri ai suoi fans con un ritratto-caricatura che lo vede nei panni di Cupido: un Cupido speciale, visto che le sue frecce sono cuori incastonati alle note.

Il maestro dallo scorso giugno sta combattendo contro un mieloma che lo ha costretto al ricovero per sottoporsi alle necessarie cure: un percorso lungo e difficile come ha spiegato in diversi post pubblicati sul suo profilo Instagram, ma che Allevi sta affrontando con coraggio, determinazione ed ottimismo.

Il compositore nei giorni scorsi, per la prima volta da questa estate, ha fatto sentire la sua voce: ha risposto alle domande dei suoi fans nella virtual room del Club Maestro: «Vi ringrazio per le manifestazioni di affetto e di vicinanza che mi state dimostrando - ha detto - e di cui ho particolarmente bisogno in questo periodo che è forse il più difficile della mia vita». Una voce lievemente roca,sofferente: «Come sto? Non bene...Anche se la terapia sta facendo suo lavoro, il Mieloma mi ha lasciato fratture ossee in diverse parti del corpo, in particolari alle vertebre, alcune delle quali sono inoperabili e resteranno doloranti forse per sempre».