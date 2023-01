ASCOLI - Il nuovo anno si apre all’insegna di tantipropositi per gli “Angeli del Bello”, il gruppo nato nel 2018 con l’obiettivo di ripulire edifici e monumenti cittadini deturpati. Il sodalizio formato da 90 volontari punta a coinvolgere più persone sulla segnalazione di episodi di vandalismi, allo scopo di poter intervenire prima possibile. Gli Angeli del Bello, gruppo presieduto da Luciano Vizioli, affiancato da Francesco Mori e Vincenzo Zaffarano, hanno effettuato 200 opere di ripulitura con il placet della Soprintendenza dei Beni Culturali delle Marche.

APPROFONDIMENTI IL PROGETTO Ciclovia, si torna a pedalare nel verde. Lavori al via tra Mozzano e Acquasanta con le protezioni anti-esondazione



La piazza



E ciò accadrà anche a breve, visto che il prossimo progetto che li riguarda prevede di ridare nuova luce al maggiore gioiello architettonico del capoluogo piceno: piazza del Popolo. L’obiettivo è ripulire le colonne sporcate dai cani. «Non si tratta solo di agire alla base del colonnato, ma anche lo sporco su quasi tutta la pavimentazione, la polvere e le ragnatele che da tanto tempo ormai accompagnano le logge» ha annunciato Luciano Vizioli, che con il suo gruppo di volontari è reduce dalla ripulitura dell’area del Cristo Redentore, di cui torneranno ad occuparsi nei prossimi giorni in concomitanza con l’istallazione delle telecamere da parte dell’Amministrazione comunale.

«Nell’intervenire su piazza del Popolo saremo affiancati da un’impresa specializzata, necessaria per la pulizia dei basamenti delle colonne di travertino »ha aggiunto Luciano Vizioli, certo che sia indispensabile anche un’opera di prevenzione in merito, che oltre ad una maggiore sensibilizzazione dei possessori dei cani riguarda l’utilizzo di repellenti da utilizzare nei punti più a rischio. Inoltre, per poter proseguire l’opera di ripulitura delle mura del centro storico ascolano, imbrattata con bombolette spray gli Angeli del Bello avranno bisogno di nuovi volontari.

«Cerchiamo giovani per contrastare le azioni di degrado messe a segno nella parte più antica della città dai teppisti, anche perché la vecchia guardia sta diminuendo » ha concluso il presidente. Vizioli si compiace della proposta da parte di vari ragazzi della Ap Events di potersi unire al gruppo. Un’ esigenza che si aggiunge alla necessità più volte auspicata di poter contare anche su un gruppo più ampio, capace di formare esperti che sappiano lavorare il travertino, il legno e il ferro in modo professionale.