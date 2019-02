Giovane trovato morto dentro casa in centro: si sospetta l'overdose

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI – Ragazzo trovato morto in casa: si sospetta un’overdose di stupefacenti.La tragedia è avvenuta in un appartamento nel centro storico di Ascoli: tempestivi ma purtroppo inutili i tentativi di soccorso da parte degli operatori del 118. A quanto si apprende il giovane uomo anche ieri era finito al pronto soccorso per un malore. Sull’accaduto indagano i loaclai carabinieri.