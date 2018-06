Vacanza studio a New York per 600 studenti con un milione di dollari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Anche il nome di Ascoli sbarca in America grazie ad un investimento da oltre un milione di dollari di Giocamondo (tour operator nato nel capoluogo piceno e ormai leader a livello nazionale e internazionale) su New York, nel settore delle vacanze studio. Un’iniziativa che per la prima volta vede un’azienda ascolana ai massimi livelli nel settore turistico mondiale e che costituisce un ulteriore, importantissimo tassello in un quadro sempre più prestigioso delle attività all’estero del Gruppo. Dopo l’inaugurazione di una propria sede operativa a Londra, Giocamondo continua a consolidare il proprio nome nello scenario internazionale grazie ad un accordo per l’organizzazione di vacanze studio a Manhattan - in esclusiva per il mercato italiano - con la “Pace University”, una delle cento più prestigiose università degli Stati uniti. La prestigiosa sede universitaria dove circa 600 ragazzi provenienti da tutta Italia, tra cui 5 ascolani su 30 marchigiani, svolgeranno le loro vacanze studio grazie al tour operator piceno, si trova a downtown di Manhattan, a New York, nel quartiere finanziario più importante del mondo, ovvero Wall Street. In una zona molto vicina a ciò che rimane del World Trade Center (laddove c’erano le torri gemelle ed ora si trova la sede del Museo Memorial 9/11).