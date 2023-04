ASCOLI - Ci sono volute circa sei ore per ripristinare i requisiti necessari di sicurezza e riaprire al transito via Adriatico. Solo nel primo pomeriggio di ieri, infatti, la circolazione nel tratto di strada che collega Porta Cartara con lo svincolo della superstrada è tornata regolare dopo il cospicuo sversamento di gasolio causato dalla cisterna di un autocarro.



A far scattare l’allarme erano stati alcuni automobilisti che, intorno alle 9.30, si trovavano a passare su via Adriatico e hanno notato una striscia di liquido oleoso sparso sulla carreggiata che rendeva assai pericoloso il transito a causa dell’asfalto reso particolarmente scivoloso. Pericoli ancor maggiori per scooter e motociclett. Alcuni veicoli, nel percorrere i tratti di strada in salita, perdevano l’attrito con il suolo per cui era quasi impossibile proseguire la marcia. Si è poi scoperto che a procurare questi disagi era stato un autocarro che ha perso il gasolio da una cisterna. A quel punto i vigili urbani, arrivati sul posto, hanno deciso di chiudere precauzionalmente al transito la strada. Contestualmente, è stato anche richiesto l’intervento del servizio strade per procedere alla ripulitura dell’asfalto. Il tratto interessato è stato piuttosto lungo dal momento che il traffico su via Adriatico è stato interdetto al traffico dalla rotatoria dello svincolo di Porta Cartara dell’Ascoli-Mare fino al semaforo di via Napoli, all’incrocio con via 3 Ottobre.



Si è proceduto a spargere sulla carreggiata la speciale polvere assorbente per poi proseguire con la ripulitura fino al ripristino delle condizioni di sicurezza per la viabilità. Intorno alle 15.30 la circolazione è ripresa regolarmente. Nel frattempo, gli agenti della Municipale di Ascoli hanno provveduto a rintracciare il veicolo che ha perso il gasolio ed il conducente del mezzo nei cui confronti non è escluso che l’amministrazione comunale possa rivalersi per il risarcimento dell’intervento di messa in sicurezza che si è reso necessario. La chiusura per 6 ore della strada ha creato dei problemi al traffico cittadino poiché gran parte di esso si è riversato nelle vie limitrofe, sia per coloro che provenivano dalla superstrada e dovevano raggiungere Porta Maggiore, sia per quanti avrebbero voluto imboccare il raccordo dallo svincolo di Porta Cartara ma, a quel punto, sono stati costretti a utilizzare quello di Marino del Tronto.