Rubati diecimila euro in oro e gioielli Casa svaligiata, portati via tutti i risparmi

ASCOLI - Colpo grosso da parte di ignoti topi d’appartamento in un condominio di via Rigantè nel quartiere di Borgo Solestà. I malviventi, dopo essersi introdotti nell’abitazione hanno saccheggiato i locali trafugando diecimila euro in contanti e numerosi gioielli in oro, che si trovavano custoditi in un cofanetto. Vittima del furto una famiglia indiana, madre e tre figli, che tre anni or sono ha lasciato l’India per stabilirsi ad Ascoli dove ogni componente ha trovato lavoro: la madre come badante ad un anziano, due figli impegnati in un centro assistenziale ed un terzo che collabora con un’agenzia di pratiche automobilistiche.Di prima mattina tutti e quattro sono usciti di casa per andare a lavorare. Quando intorno a mezzogiorno è rietrata una delle figlie, ad attenderla la sgradita sorpresa di essere stati visitati dai ladri che avevano trafugato tutto ciò che aveva un valore commerciale. Con grossi sacrifici i componenti della famiglia aveva messo da parte poco più di diecimila euro, frutto del loro lavoro, con i quali avrebbero voluto acquistare un’auto nuova, progetto che è andato in fumo. Anche il valore degli ori rubati è notevole in quanto, come noto, le donne indiane amano indossare gioielli. E’ in corso di valutazione l’importo. L’appartamento è ubicato al primo piano di una palazzina a due piani. Devono essersi arrampicati dalla canala che si trova nel giardino retrostante la porta d’ingresso. Quando sul posto sono giunti i carabinieri le finestre e la porta d’ingresso non presentavano segni di scasso per cui non si esclude che siano entrati all’interno usando chiavi. Non sono state rilevate impronte digitali e nessuno degli interrogati ha saputo fornire qualche dettaglio utile ai fini dell’indagine. Di sicuro i malviventi avevano studiato nei minimi particolari i movimenti dei componenti della famiglia indiana e forse non si aspettavano di realizzare un bottino così rilevante.