Furti di gioielli e soldi e truffe agli anziani: ladre a confronto con le vittime

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Lunedì prossimo al tribunale di Ascoli, davanti al giudice per le indagini preliminari, Annalisa Giusti, si svolgerà l’incidente probatorio nel corso del quale due donne di nazionalità romena, accusate di furto aggravato, verranno messe a confronto con sei persone che le hanno denunciate in quanto, carpendo la loro fiducia, avrebbero approfittato di ciò per rubare soldi e monili d’oro.Le vittime sono tutte anziane, cinque uomini ed una donna, addirittura fra esse vi è un uomo di novantadue anni. Le due romene, R. A. di 27 anni L. L. di 50 anni, sono giunte in Italia due anni fa ed hanno cominciato a lavorare facendo le badanti a persone anziane. Nel giro di tre anni, secondo le accuse che vengono mosse nei loro confronti, le due donne sarebbero riuscite a mettere a segno una serie di furti a danno di persone ultrasettantenni.