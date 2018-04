Smascherati alcuni furbetti del sisma: prendevano i soldi senza averne diritto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Fatta la legge, trovato l’inganno. Ma adesso, passato il terremoto, a tremare è l’esercito dei furbetti. Quelli che anche in uno scenario di grave difficoltà come quello del post sisma – calpestando pure la tragedia vissuta dalle popolazioni dei luoghi più colpiti – hanno cercato di approfittare della situazione per trarne benefici economici non dovuti, con comportamenti scorretti e illeciti. E ad Ascoli si ritrova sotto la lente d’ingrandimento il 10% delle famiglie che hanno richiesto i contributi di sistemazione post terremoto. Questo l’allarmante risultato dei controlli a tappeto disposti dall’Arengo che hanno portato ad un centinaio di provvedimenti di sospensione dei contributi di autonoma sistemazione per altrettanti nuclei familiari finiti nel mirino a causa di anomalie, irregolarità e criticità riscontrate. In pratica, considerando le circa mille famiglie ascolane che hanno richiesto il Cas (ovvero il contributo di disagio per chi ha la casa inagibile), almeno in 100 casi sono emersi dubbi legittimi per i quali tutta la documentazione è stata inviata dagli uffici comunali preposti (sotto il coordinamento del dirigente Paolo Ciccarelli) a guardia di finanza e vigili urbani. Per poi arrivare, quando necessario, sul tavolo della Procura affinché la giustizia possa fare il suo corso anche per rispetto di chi, invece, si è realmente ritrovato in una situazione di difficoltà per aver perso l’abitazione ed essere stato costretto a riorganizzare la propria vita. C’è chi, forse, ha pensato di crearsi un mini-stipendio alternativo grazie proprio agli effetti delle scosse telluriche. C’è chi ha studiato a tavolino la strategia per ottenere il massimo da una casa inagibile che, magari, non era quella in cui si abitava, cercando di sfruttare ogni possibile pertugio normativo offerto dalle procedure post-terremoto per infilarsi e trarre benefici indebiti infrangendo le regole e dichiarando il falso. C’è anche chi, incurante di tutto, è rimasto tranquillamente nella casa nonostante un’ordinanza di evacuazione, intascando il cospicuo contributo previsto senza, di fatto, subire alcun disagio. O, magari, chi ha provato dichiarare anche la presenza di una persona anziana tra le persone dimoranti in un appartamento inagibile, anche se falso, per poter aumentare la consistenza del contributo. Ma ora la situazione si fa difficile per tutti coloro che, in qualche modo, hanno cercato di fare i furbi sulla questione dei contributi di autonoma sistemazione non prevedendo i controlli a tappeto disposti dall’Arengo all’insorgere dei primi dubbi a seguito di segnalazioni e riscontri.