Furbetti delle case popolari: il caso si amplia fioccano le segnalazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Le segnalazioni arrivano costantemente, agli uffici dell’Erap. Diversi gli alloggi assegnati dall’ente regionale per l’abitazione pubblica che, in realtà, restano inutilizzati. Vuoti. Un vero e proprio inspiegabile dispetto ai danni di chi, invece, attende una casa popolare da mesi, molto spesso anche da anni, nella lunghissima graduatoria dei richiedenti.Attualmente i casi nel mirino sono almeno una decina, ma le segnalazioni dell’Erap e i controlli del Comune, attraverso l’Ufficio casa, sono praticamente continui. La gran parte dei casi delle decadenze sono relativi, come detto, a chi ha avuto legittimamente l’alloggio, ma lo tiene chiuso, vivendo magari dalla mamma o da altri familiari. E molto spesso i vicini, interpellati durante qualche sopralluogo della polizia municipale, reggono il gioco e giustificano l’assenza dell’assegnatario con varie motivazioni, confermando che abita nell’alloggio pur non essendo la verità. Ma ad incastrare questa tipologia particolare di furbetti che si tengono la casa pur senza utilizzarla, sono in realtà le verifiche sui consumi che sono implacabili.