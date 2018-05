Furbetti del Cas: arrivano le prime revoche e le richieste di rimborso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI Con la fase delle verifiche e dei confronti delle pratiche sospette giunta ormai a metà strada, da Palazzo Arengo arrivano le prime revoche dei contributi per l’autonoma sistemazione. Così come c’è qualche riammissione tra quelle famiglie finite nel mirino che poi sono riuscite a chiarire la loro posizione. Dopo aver messo in freezer i contributi delle circa cento famiglie finite nel mirino per anomalie e criticità riscontrate rispetto ai contributi di autonoma sistemazione per il terremoto, con tanto di comunicazione da parte dell’Arengo, gli uffici comunali preposti hanno lavorato a testa bassa, comunque, mettendosi a disposizione dei cittadini chiamati a chiarire la propria posizione. Ebbene, proprio in virtù di questa prima tranche di controverifiche, si è arrivati a individuare anche le prime posizioni per le quali, a fronte di elementi inequivocabili, è stata disposta la revoca definitiva del contributo. E, quindi, per loro scatterà automaticamente la richiesta di restituzione delle somme finora indebitamente percepite, considerando tra l’altro che in qualche caso si parla di oltre 10-12 mila euro e che si farà ricorso ad un rimborso rateizzato. Tra l’altro, qualcuno in buona fede ha subito dichiarato la propria disponibilità a restituire tutto.