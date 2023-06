ASCOLI - A gennaio del 2021 ci fu un fuga di monossido di carbonio in uno stabile di Comunanza adibito momentaneamente ad asilo a causa della quale alcuni dei 19 bambini che frequentavano la scuola ed una maestra sarebbero rimasti intossicati tanto da dover ricorrere al pronto soccorso. Per quei fatti sono finiti davanti al giudice il sindaco di Comunanza Alvaro Cesaroni per il suo ruolo amministrativo e il parroco don Luca Rammella come legale rappresentante della confraternita Compagnia del Santissimo Sacramento proprietaria dell’immobile concesso a titolo gratuito.

APPROFONDIMENTI IL CARCERE Marino del Tronto, otto cellulari sequestrati nel reparto di alta sicurezza: erano destinati a un detenuto



Le accuse



Ieri mattina, davanti al giudice Domizia Proietti si è tenuta l’udienza predibattimentale nei confronti dei due indagati. Sono stati ipotizzati quattro capi di imputazione: due penali e altrettanti amministrativi. Il sindaco per aver adibito l’immobile a sede provvisoria della scuola dell’infanzia (quella comunale era in fase di ristrutturazione) in mancanza della certificazione di conformità dell’impianto caldaie di riscaldamento e in assenza dell’Attestato prestazione energetica (Ape), Nonché per aver fatto continuare l’utilizzo dell’immobile nonostante il precedente intervento dei vigili del fuoco del 9 novembre del 2020 che avevano rilevato e segnalato alla dirigenza scolastica e al Comune una «anomala presenza nei locali di ossido di carbonio e ostruzione di una canna fumaria».



Le eccezioni



L’avvocato Mauro Gionni, difensore del sindaco Cesaroni, ha sollevato due eccezioni procedurali: la prima riguardante l’ammissione di alcune parti civili al processo dal momento che solo alcuni dei bambini che sarebbero rimasti intossicati sarebbero stati effettivamente refertati e pertanto tutti gli altri, secondo quanto sostenuto dal legale nel corso dell’udienza, non dovrebbero essere accettate come parti lese. L’altra eccezione, invece, è sul fatto che la competenza di disporre l’eventuale rinvio giudizio spetterebbe al giudice per le indagini preliminari. Il giudice si è riservato di decidere.