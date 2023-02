​Ascoli, fuga di gas durante lavori di scavo: chiuso Corso Vittorio Emanuele. Incerte le tempistiche di riapertura

ASCOLI- A causa di una fuga di gas durante dei lavori di scavo, si è resa necessaria la chiusura di Corso Vittorio Emanuele ad Ascoli per permettere l'esecuzione delle necessarie operazioni.

LEGGI ANCHE: Crisi idrica nel Fermano e Ascolano, la Ciip sospende la chiusura notturna dell'acqua: resta pero l'allarme

La riapertura

Al momento non è possibile quantificare il tempo che occorrerà per la risoluzione del problema. Per permettere un regolare deflusso del traffico, è stato disattivato il varco elettronico al Carmine.