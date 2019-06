Frontale sulla Salaria: due feriti gravemente uno operato d'urgenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - È stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico all’addome dai medici dell’ospedale di Ascoli uno dei conducenti dei due veicoli che nel pomeriggio di ieri si sono scontrati frontalmente lungo la Salaria, nei pressi della frazione ascolana di Mozzano. Si tratta di un sessantaseienne di Norcia che a seguito dello schianto aveva riportato lesioni profonde tanto da indurre i medici del Mazzoni ad intervenire chirurgicamente. Grave anche il cinquantatreenne di Rieti che era alla guida dell’altra automobile e che è stato trasportato al pronto soccorso del nosocomio ascolano. Spetterà ora ai carabinieri, giunti sul posto per i rilievi di rito, ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire le eventuali responsabilità. Per cause che sono ora in via di accertamento da parte degli investigatori, intorno alle 18 di ieri pomeriggio, all’altezza del bivio per Roccafluvione, una Alfa Romeo Mito e una Citroen Ds si sono scontrate frontalmente. L’urto è stato spaventoso e le carrozzerie dei sue veicoli coinvolti hanno subito dei seri danni.