Frodi informatiche da parte di finti operatori bancari, decine di segnalazioni

ASCOLI - Diverse persone hanno denunciato alla Questura di Ascoli, truffe, frodi informatiche ed accesso abusivo a sistema informatico, realizzate attraverso il metodo conosciuto come vishing o spoofing, che consente il camuffamento del numero chiamante o di un sito web, da parte di malviventi che si spacciano per operatori della banca di fiducia.Dagli ultimi modus operandi osservati dagli investigatori della squadra mobile, si rileva che la vittima viene contattata preventivamente attraverso un messaggio sms sull’utenza telefonica mobile, proveniente dal numero effettivamente riconducibile alla banca, che normalmente recita: gentile cliente rileviamo un accesso anomalo al suo conto. per evitare sospensioni compili il form https://www... (con un estensione riconducibile allo specifico istituto di credito). Cliccando sul link, si accede ad una pagina web riproducente un ambiente software clone o pressoché simile a quello della banca, presentante i campi modulo riferiti al codice utente e alla password di accesso.

