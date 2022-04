Riaprono le scuole e arrivano le bancarelle dal centro: Porta Maggiore e il pericolo di soffocare per il traffico

ASCOLI - Il centro storico riparte: l'evento del Fritto Misto è pronto a prendersi il palcoscenico di piazza Arringo. E il mercato si riposiziona. Gli ambulanti troveranno posto in via Kennedy insieme agli altri. Ma oggi tornano a suonare anche le campanelle, gli studenti entrano in classe dopo le festività pasquali. La zona di Porta Maggiore potrebbe accusare qualche difficoltà: molti sono gli istituti scolastici che ricadono nel quartiere. «La soluzione di piazza Arringo è provvisoria. In attesa di trovare una collocazione definitiva, abbiamo individuato via Kennedy ormai da diversi anni nei periodi in cui il centro storico è interessato da eventi importanti», afferma l’assessore agli eventi del Comune, Monia Vallesi.

Il mercato del centro viene infatti ricollocato a Porta Maggiore in occasione anche di appuntamenti come Ascoliva oppure il villaggio di Natale. La questione resta comunque da definire. «In questi mesi abbiamo avuto svariate riunioni, come amministrazione comunale, insieme agli ambulanti», aggiunge l’assessore. Il centro storico con i cantieri e le ristrutturazioni diventa un problema in più. «Stiamo cercando di fare il possibile. Molti spazi sono occupati, stiamo cercando di trovare insieme la soluzione. Da parte nostra c’è il massimo impegno», spiega Vallesi. Con l’arrivo delle temperature più miti e della nuova stagione turistica, insieme a iniziative e manifestazioni, arrivano quindi inevitabili spostamenti dei mercati ambulanti settimanali, in coincidenza di alcuni appuntamenti.

L’Arengo è già intervenuto in tal senso con specifiche ordinanze e provvedimenti al fine di regolamentare la situazione. È già accaduto con l’evento gastronomico Tiello Stretto quando le bancarelle sono state trasferite dal chiostro di San Francesco, via d’Ancaria e via Ceci nella zona di piazza Ventidio Basso, oppure in occasione dello scorso weekend di Pasqua quando davanti al duomo era presente il mercatino dell’antiquariato in una sua edizione straordinaria. Non sarà quindi l’ultima volta in cui si assiste ad un trasferimento delle bancarelle abitualmente in piazza Arringo. La scelta di via Kennedy e Porta Maggiore è quella indicata ormai da tempo. Ma si sta ragionando sul futuro. Nel frattempo ora con la bella stagione alle porte, il centro storico tornerà a prendersi la scena. Dopo due anni di restrizioni dovute alla pandemia, la maggior parte degli appuntamenti rivedrà la luce. Ascoli Summer Festival, Notte Bianca, Controvento, Asculum Festival: questi i nomi di alcuni degli eventi più importanti in arrivo nel capoluogo piceno nei prossimi mesi. E poi spazio anche alle due Giostre della Quintana con le sue manifestazioni collaterali, alle occasioni dedicate alla tradizione culinaria e ai prodotti tipici, agli spettacoli e alla musica. Nei prossimi giorni arriverà anche la programmazione ufficiale da parte dell’amministrazione comunale. «A breve comunicheremo i dettagli – afferma l’assessore Monia Vallesi -. Sarà una bellissima estate. Finalmente dopo due anni la nostra città tornerà a respirare».

