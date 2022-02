Le telecamere di Freedom sbirciano tra i monumenti. Ascoli si conferma come set per la televisione

ASCOLI - Il centro ascolano è di nuovo sotto i riflettori. Dopo le telecamere della Rai e di Linea Bianca, anche Freedom - Oltre il confine sbarca ad Ascoli. La celebre trasmissione di Italia 1 fa tappa nel Piceno: allestito un vero e proprio set nel salotto cittadino di piazza del Popolo, il conduttore Roberto Giacobbo va alla scoperta delle eccellenze del territorio. Lunedì 14 marzo andranno in onda le immagini con la città ascolana protagonista: da piazza del Popolo al ponte di Cecco, fino alle riprese alle torri.

Dalla Regione Marche ecco un contributo di 50mila euro per la promozione di Ascoli e Pesaro, candidate per il titolo di Capitale italiana della cultura 2024. «Credo davvero in questo progetto. Ho lavorato molto per cercare di offrire ad Ascoli e al suo territorio un’ulteriore occasione di visibilità e uno spazio televisivo, in prima serata, all’interno di un programma divulgativo così conosciuto ed apprezzato. Sono sicura che il Piceno otterrà l’attenzione che merita. Ascoli è tra le finaliste nella corsa alla candidatura di Capitale italiana della cultura 2024. Stiamo mettendo tutto il nostro impegno affinché le Marche possano raggiungere questo prestigioso traguardo. L’iniziativa è in linea con Marchestorie e l’idea della promozione dei luoghi, tradizioni, cibi, vicende millenarie e storie delle nostre Marche. La cultura sarà il vero volano della nostra rinascita», afferma l’assessore regionale alla Cultura, Giorgia Latini.

Il primo cittadino Marco Fioravanti plaude all’iniziativa. «Ringrazio la Regione Marche per questa bella opportunità per Ascoli e l’intero territorio circostante, che insieme stanno portando avanti l’ambizioso progetto della candidatura a Capitale Italiana della cultura 2024 – sostiene il sindaco ascolano -. La presenza delle telecamere di Italia 1 rappresenta un ennesimo veicolo promozionale per la nostra città, che implementa i tanti sforzi che stiamo portando avanti come amministrazione: la sinergia con le istituzioni, fondamentale per ottenere risultati di questo genere, sta dando i suoi frutti».

