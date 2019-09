Frate a bordo di un'auto finisce in un fosso al bivio sulla Salaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI – Un frate alla guida della sua automobile ha perso il controllo del mezzo che conduceva ed è finito in un fosso. L'incidente stradale si è verificato sulla strada statale Salaria a Mozzano all'altezza del bivio per Roccafluvione.All'inizio era stato allertato l'elisoccorso ma grazie anche all'intervento dei vigili del fuoco intervenuti sul posto non c'è stato bisogno poichè il frate è riuscito ad uscire da solo dall'abitacolo. Purtuttavia è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni di Ascoli per maggiori controlli