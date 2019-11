Ascoli, Francesco Ceci campione di sfortuna: l'infortunio alla spalla costa l'addio a Mondiali e Olimpiadi

ANCONA - Francesco Ceci, campione di ciclismo su pista e campione di sfortuna. Lo sprinter ascolano deve dire addio ai Mondiali di Berlino a febbraio e soprattutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in estate. Unico sprinter italiano qualificato alla Coppa del mondo, durante la prima tappa a Minsk, svoltasi nel weekend, ha riportato una frattura alla spalla che lo terrà fuori dalle competizioni dai due ai tre mesi.

Filippo Magnini e la supercar: shopping a Milano sulla Bentley da 230mila euro

Finale mondiale di salto in alto E' sfumato il sogno di Tamberi

Addio alla partecipazione alle restanti cinque tappe di Cdm e quindi addio alla possibilità di conquistare i punti qualificazione. Durante la prima batteria del Keirin, specialità in cui è più versato, mentre stava percorrendo una curva, il rappresentante cinese davanti a lui ha avuto un incidente che ha coinvolto altri due ciclisti e lo stesso Ceci, il quale è stato catapultato in avanti ed è caduto rovinosamente a terra. Subito è stato immobilizzato quindi si è deciso per il trasporto in Italia dove oggi verrà sottoposto ad intervento chirurgico in una clinica specializzata della capitale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA