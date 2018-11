L'ex patron dell'Ascoli Bellini con un ex assessore compra la farmacia comunale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - L'industriale farmaceutico italo-canadese Francesco Bellini torna ad investire ma non sul calcio bensì sulle farmacie. E' stato infatti l'ex presidente dell'Ascoli Picchio, tramite la sua holding, in collaborazione con una società dell'ex assessore comunale Michela Fortuna, ad acquistare la farmacia comunale di Porta Romana per una cifra intorno al milione di euro. L'altra farmacia comunale di Brecciarolo, invece, è stata acquistata da una società che fa capo ai proprietari della clinica Villa Anna. Dalla vendita delle due farmacie comunaliil Comune di Ascoli incassa più di due milioni di euro.