Ascoli, Bellini sporge denuncia: "Aggressione gravissima La squadra va tutelata"

ASCOLI - Dal Canada, il presidente dell'Ascoli Picchio, Francesco Bellini, è intervenuto per condannare l'aggressione ai due calciatori dell'Ascoli, Parlati e Venditti. "Sono molto amareggiato da quanto successo, si tratta di un episodio che con lo sport non ha nulla a che fare e che mina la tranquillità e la concentrazione della squadra distruggendone lo spirito. Già da mesi il gruppo deve fare i conti con un clima sfavorevole che non aiuta al raggiungimento della salvezza. Saremo vicini come sempre ai nostri giocatori, crediamo in loro e non cambieremo mai la nostra opinione su di essi, li tuteleremo in ogni modo". Proprio per questo motivo la società bianconera ha sporto denuncia contro ignoti.