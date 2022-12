ASCOLI - La falla alla condotta idrica che ha provocato la frana in via Loreto è stata riparata ma bisognerà attendere ancora qualche giorno prima che il transito venga ripristinato. Le squadra di manutentori della Ciip è entrata subito in azione, venerdì mattina, per individuare la rottura che aveva provocato la copiosa fuoriuscita di acqua. Perdita che aveva inzuppato e appesantito il terreno causando lo smottamento.

APPROFONDIMENTI IL PROCESSO Ascoli, violenza sessuale su una minorenne: entrambi gli arrestati negano ogni accusa



La conduttura



La rottura ha riguardato la conduttura che dal serbatoio dell’Annunziata garantisce la fornitura idrica Villa Pigna. Nei giorni scorsi, gli operai sono intervenuti e hanno riparato la falla. Rimane ancora sull’asfalto la gran quantità di detriti che hanno invaso la carreggiata stradale bloccando il traffico. Per poter rimuovere la terra e mettere in sicurezza l’intera area è necessario però che il movimento franoso lungo la scarpata si arresti definitivamente e, quindi, che anche il terreno si sedimenti e non provochi ulteriori smottamenti.



Le ruspe



A quel punto, entreranno in azione le ruspe che potranno così liberare la strada. Nel frattempo, però, a subire i maggiori disservizi sono i residenti della zona di via Loreto costretti a utilizzare percorsi alternativi ben più lunghi. Difficoltà anche per coloro chi abita nella frazione di Lisciano che trovano una delle strade maggiormente utilizzate per raggiungere la città e il quartiere di Porta Maggiore ostruito dalla frana. Un altro percorso che i residenti di quella zona sono ora obbligati a fare è quello di procedere per Folignano con tempi di percorrenza ben più lunghi. Era stato un passante, venerdì mattina, a rendersi conto di quello che stava accadendo dopo che un tronco era piombato improvvisamente sulla strada. Di lì a poco una grossa frana si era staccata dalla scarpata e aveva invaso via Loreto.



L’allarme



Immediatamente aveva lanciato l’allarme e sul posto erano arrivate le squadre dei vigili del fuoco che avevano provveduto a mettere in sicurezza la zona. Era stata subito individuata sin da subito la fuoriuscita d’acqua e, quindi, la rottura sulla condotta idrica. Nel frattempo i vigili urbani e gli operai del comune avevano provveduto a chiudere precauzionalmente la strada e posizionare transenne e cartelli stradali per segnalare il pericolo e i percorsi alternativi.