Le fototrappole incastrano â€‹i furbetti dei rifiuti: arrivano le prime videomulte

ASCOLI - Le prime videomulte sono già scattate, grazie alle 6 fototrappole ubicate a rotazione in 11 postazioni cittadine, sulla scorta di immagini eloquenti (come avvenuto per rua del Macello, ora completamente ripulita e riqualificata). Ma la linea dura va avanti proprio per arrivare a scoraggiare del tutto chi continua a creare discariche abusive in diverse zone e, in particolare, in pieno centro storico. E le multe, anche in virtù del nuovo regolamento approvato, possono anche arrivare a cifre sostanziose. Addirittura fino a 620 euro. I furbetti dei rifiuti, dunque, sono avvisati.