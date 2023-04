ASCOLI - La ricerca di personale qualificato e specializzato è una delle necessità più impellenti che le aziende locali si trovano a dover affrontare. Per far fronte a questa necessità, 17 aziende del Piceno, insieme a Confindustria Ascoli, hanno deciso di aderire a Its Marche Accademy, gli istituti tecnici superiori di alta specializzazione, aggiungendosi alle altre 8 imprese locali già socie della Fondazione.





Ad annunciarlo è stato il presidente di Confindustria Ascoli, Simone Ferraioli che, nell’ufficializzare la partnership si è rallegrato anche del fatto che un terzo dei soci di Its Marche: «Si tratta di un risultato che è per noi motivo di orgoglio, ha sottolineato Ferraioli - perchè sta a significare che il percorso intrapreso come Confindustria è stato recepito dai nostri associati». Si rafforza il rapporto tra Confindustria e Its, un sodalizio che ha portato al raddoppio, nella sede di Ascoli Piceno, dei corsi. Accanto al quello di specializzazione in Smart technologies e materiali innovativi, istituito con successo sei anni fa e rivisitato in alcuni moduli didattici più mirati, sarà attivo da quest’anno un secondo percorso incentrato sulla formazione di super tecnici esperti nello studio e produzione di materiali polimerici innovativi e sostenibili.

Nuovo corso

«Siamo presenti ad Ascoli con un altro corso - ha spiegato il presidente di Its Marche, Stefano Zannini, - e sin dall’inizio di questo percorso abbiamo riscontrato nel Piceno una sensibilità particolare. Il mercato del lavoro, in questo momento, è assai mutevole e veloce e c’è il rischio di andare in difficoltà per reperire personale qualificato. La Fondazione nasce per andare incontro a queste necessità». La sfida è quella di far conoscere ai giovani queste scuole d’eccellenza ad alta specializzazione. «Intraprendere un corso post diploma di specializzazione è una cosa ottimale - sottolinea il vice presidente di Confindustria Ascoli, Roberta Faraotti -. Per questo, è importante far conoscere alle aziende la realtà dell’Its e creare un legame costruttivo». Ea, Easy Plast, Elettroresin, Fainplast, Fimeco, Finproject, Fitt, Indemac, Inim Electronics, Maflow Brs, Mag, Nexanas Italia, Pfizer Italia, Scandolara e Selettra sono le importanti realtà del territorio che hanno accolto la nuova progettualità della Fondazione. «La nostra sfida è far conoscere questa scuola di eccellenza e creare professionalità che soddisfino le esigenze - dice Patrizia Palanca, direttore dei corsi Its di Ascoli -. Anche questo corso è quello di formare tecnici in grado di dare soluzioni tecnologiche e garantire sviluppo».