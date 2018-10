Presa la banda delle Ford Cinque arresti dei carabinieri e 10 obblighi di dimora

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Dall’alba ad Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Cerignola, Vasto e Foggia, decine di carabinieri del comando provinciale di Ascoli Piceno, unitamente a quelli di Foggia, stanno eseguendo un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal Gip nei confronti di quindici persone, ritenute, a vario titolo, responsabili di: associazione per delinquere finalizzata ai furti di vetture (in particolare Ford) ed alla ricettazione di parti di esse;concorso in furto e tentato furto aggravato e continuato di autovetture.L’indagine ha avuto inizio nel 2017 allorquando nella provincia di Ascoli Piceno vennero registrati numerosi furti di autovetture. Arrestate cinque persone e obbligo di dimora per gli altri 10.