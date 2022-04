Mario Tassi è il nuovo presidente della Fondazione Carisap, battuto lo sfidante Maurizio Frascarelli

ASCOLI - Si sono appesa concluse le votazioni per il nuovo presidente della Fondazione Carisap. Sarà l'ingegnere Mario Tassi di 50 anni il quarto presidente della Fondazione Carisap dopo Franco Spalvieri, Vincenzo Marini Marini e Angelo Davide Galeati. Tassi ha preso più voti dello sfidante, il commercialista Maurizio Frascarelli da parte dei componenti dell'Organo di Indirizzo. Mario Tassi rimarrà in carica per i prossimi quattro anni. nel frattempo sono in corso le votazioni per il rinnovo del consiglio di amministrazione. Vice presidente è Fabio Paci. Nel consiglio di amministrazione entrano Francesco Albertini, Antonio Dionisi, Giorgio Giantomassi, Mariella Liberati, Fabio Paci, Daniele Tagliabue. Nella medesima seduta l’Organo di indirizzo ha proceduto alla nomina di: Luisa Baldoncini, Alberto Fanesi e Paola Piccioni quali componenti il Collegio dei Revisori dei conti. Alberto Fanesi è stato eletto Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

