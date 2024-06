ASCOLI Con il classico, assordante silenzio post elettorale, a Palazzo Arengo è il momento delle riflessioni. È il tempo di mettere i mattoncini per costruire quello che sarà il volto della nuova giunta targata Fioravanti bis. E in tal senso, dopo l’esplosione di gioia per il traguardo raggiunto, proprio il sindaco rieletto, con una percentuale bulgara che parla da sola e lo pone come primo cittadino più votato d’Italia, ragiona sulla composizione del nuovo esecutivo comunale che lo dovrà accompagnare nei prossimi cinque anni.

Il ragionamento

Un ragionamento, quello di Fioravanti, che parte dall’analisi del voto e da alcuni punti fermi per riconferme assessorili guadagnate sul campo e altre ipotesi delineate, ma con lo spazio anche per qualche possibile sorpresa. E se proprio in queste ultime ore c’è stata la proclamazione ufficiale della rielezione del sindaco uscente, per il gioco ad incastro della nuova giunta si attende anche la verifica da parte della commissione preoposta dei risultati elettorali. Per aprire poi la strada all’insediamento dei nuovi consiglieri comunali.

Le conferme

Quelle che si possono già definire certezze e riconferme assodate e “certificate” dall’exploit elettorale sono quelle relative agli assessori uscenti Marco Cardinelli (1.158 voti) e Massimiliano Brugni (948 voti). Per entrambi sembrerebbe scontata anche la riassegnazione delle deleghe che hanno portato avanti proficuamente e con apprezzamento dei cittadini nel primo mandato del sindaco Fioravanti, ovvero quella ai lavori pubblici nel primo caso e delle politiche sociali nel secondo. Scontate anche le presenze, tra presidenza del consiglio comunale e un posto in giunta, per Alessandro Bono (anche lui con un pacchetto di 725 voti ottenuti) e Nico Stallone.

La rivendicazione

Con quest’ultimo che rappresenterebbe da solo la Lega in base ai nuovi riscontri post voto. In tal senso, però, proprio i vertici locali del partito di Salvini intenderebbero chiedere a Fioravanti due posti in giunta, motivando la richiesta con «il lavoro svolto nei 5 anni precedenti e con una percentuale di lista comunque mantenuta, seppure con una riduzione dei seggi». Richiesta che, però, sembra destinata a cadere nel vuoto alla luce dei nuovi equilibri venutisi a creare. Oltre a Cardinelli, Brugni, Bono e Stallone, dovrebbero, comunque, trovare spazio in giunta anche Giovanni Silvestri e Donatella Ferretti.

Le novità

Ad integrare i riconfermati certi e quelli probabili, per un totale di cinque assessorati e la presidenza del consiglio comunale, ci saranno quattro nuovi ingressi. Ed in questo senso, seppure tutto sia ancora in fase di definizione, è ipotizzabile la presenza in giunta di Attilio Lattanzi, mentre, per le quote rosa, i nomi che circolano con insistenza sono quelli di Laura Trontini, classificatasi seconda nella lista Fioravanti sindaco e Francesca Pantaloni, anche lei al secondo posto nella lista di Fratelli d’Italia. A completare il quadro, a questo punto, se queste previsioni si rivelassero confermate, mancherebbe un solo tassello. Tassello che, per il rispetto delle normative, dovrebbe quindi andare ad un’altra donna. E su questo fronte, pur tra indiscrezioni e rumors, potrebbe anche arrivare una mossa a sorpresa.