ASCOLI - Sarà realizzata ex novo la scuola primaria “Falcone-Borsellino” nella zona di Borgo Chiaro. L’Arengo, ottenuto il benestare ministeriale e anche uno stanziamento di 1,8 milioni di euro attraverso i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Next Appennino) per rivoluzione verde e transizione ecologica, ha ora approvato lo studio di fattibilità per ridisegnare la sede scolastica proprio per risolvere anche il problema della vulnerabilità sismica. Allineandosi, quindi, a tutte le altre scuole comunali che l’amministrazione Fioravanti, ha già inserito nel programma per le scuole.

APPROFONDIMENTI IL TURISMO Una Valle sacra lungo il Tesino, l’idea piace: arrivano 2,5 milioni





Anche a Borgo Chiaro, dunque, la scuola sarà più sicura dal punto di vista antisismico e più accogliente. Il filone prevede finanziamenti per la “costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”. In tal senso, nella fase delle verifiche di vulnerabilità sismica affidare dall’Areno, nel dicembre 2018, era emerso che il livello di sicurezza del fabbricato era ai limiti di salvaguardia (fascia C), quindi utilizzabile ma con la necessità di adeguamento sismico. Sfruttando l’opportunità garantita dai fondi Pnrr, dunque, ora l’Arengo ha deciso di presentare la proposta di realizzare ex novo la scuola a Borgo Chiaro. Con un intervento che, come detto, è stato accolto e sarà finanziato con circa 1,8 milioni di euro.

Il cronoprogramma

E, come previsto dal cronoprogramma, ha presentato la documentazione entro lo scorso 12 marzo per poi approvare, adesso, lo studio di fattibilità progettuale. Come sarà la nuova scuola “Falcone-Borsellino”? Per la candidatura al bando di concessione del contributo, l’Arengo ha dovuto prevedere, come richiesto, un’attenta rielaborazione dell’assetto tipologico e formale rispettando, senza particolari scostamenti significativi, le superfici richieste per rispondere alle esigenze della sede.

Ma è stata proposta una “disposizione tipologica” diversa che permetterà di valorizzare gli spazi distributivi. In altre parole, si utilizzerà la superficie attuale della scuola disponendoli in un unico grande ambiente, ma sviluppato su una doppia altezza, quindi su due piani. Si creerà un atrio centrale con altezza doppia rispetto a quello attuale su cui si affacceranno, tra piano terra e primo piano, tutte le aule e i locali adibiti ad uffici, servizi e altro. Inoltre, il progetto prevede che si realizzi un edificio di tipologia “Nzeb” in grado di produrre più energia di quanto ne consumi.