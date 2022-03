Compra un camion da 150mila euro con i soldi dello Stato presentando falsi ricavi

ASCOLI - Proseguono gli interventi del comando provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno orientati prioritariamente alla ricerca e repressione delle frodi in danno del bilancio nazionale, regionale e locale, nel settore dei contributi a fondo perduto previsti dal "Decreto sostegni”. A fronte di marginali volumi d’affari conseguiti nell’anno 2019 e, addirittura, zero nel 2020, una società ha autocertificato falsamente ricavi rispettivamente per oltre 4 milioni di euro e per circa 1 milione di euro. Mediante l’utilizzo dell’istanza presentata con dati mendaci, la società ha indebitamente ottenuto il contributo a fondo perduto di 150 mila euro. “Fondi nel Piceno e camion nel Foggiano”. È questa la conclusione cui sono giunti i militari appartenenti al Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Ascoli Piceno, poiché, parte dei contributi illecitamente percepiti sono stati impiegati per fini estranei all’attività della società con l’acquisto di un camion effettuato a nome di un soggetto giuridico pugliese, rendendosi quindi responsabile anche del reato di autoriciclaggio, oltre che di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA