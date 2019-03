Minacce di morte al giudice Filippello Assolti i due imputati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Il collegio penale del tribunale di L’Aquila ha assolto con formula piena i due tunisini Ben Fattoum Afif e Ben Alì Mohamed, accusati di un tentativo di lesioni gravissime nei confronti del giudice Giuliana Filippello, all’epoca in servizio al tribunale di Ascoli Piceno con le funzioni di giudice per le indagini preliminari. Secondo l’accusa, il Ben Alì in concorso con Ben Fattoum, avrebbe tentato di sfregiare il volto del giudice in occasione di un interrogatorio di garanzia che si sarebbe dovuto tenere presso il carcere di Ascoli Piceno il 13 aprile 2015, e, per tali fatti, el gennaio del 2016 furono arrestati e poi processati con giudizio immediato dinanzi al Tribunale del capoluogo abruzzese. Il pubblico ministero al termine della requisitoria aveva concluso per la condanna degli imputati alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione