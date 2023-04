ASCOLI - Bagno di folla in piazza del Popolo ieri mattina per l’arrivo di Raoul Bova al Caffè Meletti. L’attore romano è stato impegnato per tutta la mattina all’interno dello storico locale stile liberty, nei locali adibiti a ristorante per girare in terrazza una scena particolarmente importante della fiction di Canale 5 “I Magnifici Cinque”.

Il ciak



Accompagnato da una nutritissima troupe e da attrezzature disposte in vari tir, parcheggiati per l’occasione nel salotto cittadino, il divo ha varcato la soglia dell’ingresso del Caffè poco dopo le 7 del mattino, prima di salire nei piani superiori dell’edificio e girare il ciak previsto assieme a tutti i giovani attori e ai figuranti coinvolti. Nonostante l’orario inconsueto l’amatissimo attore era atteso da moltissimi fan, molti dei quali già sapevano del set ascolano, al punto che alla fine delle riprese, avvenuta poco dopo le ore 12, ha dovuto optare per l’uscita laterale in via del Trivio, proprio per evitare la presenza dell’esercito di ammiratori.

Dopo aver fatto tappa per quasi due settimane nell’Anconetano – tra Portonovo e Numana – il regista Alexis Sweet non ha potuto fare a meno di immortalare una scena tutta ascolana prima di abbandonare le Marche. Al centro della nuova fiction prodotta da “Lux Video” c’è il personaggio interpretato da Bova, quello di un istruttore di atletica per ragazzi tetraplegici, che per molti di loro finisce per diventare una sorta di guida esistenziale determinante. «Siamo stati molto felici di ospitare questo set, perché rappresenta un veicolo di grande pubblicità per la città » ha esordito Anna Monini, direttrice artistica della “Meletti srl”, che nella scena del pranzo ha potuto constare l’interesse da parte degli ospiti anche per specialità locali, sia dolci che salate, come la pasta tradizionale “Pierina” e le immortali olive farcite.

«Una bella persona, gentile e sorridente, che nonostante i tempi serrati della lavorazione non si è negato mai a nessuno » ha spiegato il direttore del “Meletti” Giovanni Colannino. «Non solo la piazza ma anche la nostra struttura lo ha entusiasmato, finendo col voler visitare tutti piani della palazzina » ha proseguito, confermando la cordialità di tutti i presenti, a cominciare dal regista sino agli altri attori previsti nella sequenza, circa una quindicina di persone.



La folla



Ad accogliere l’entrata e l’uscita di Raoul Bova dal “Meletti” ieri mattina c’erano molte decine di curiosi, tanti ascolani ma anche turisti, trovatisi casualmente a fare colazione nel locale. Una conferma della sempiterna popolarità dell’attore, il cui lavoro girato nelle Marche andrà in onda tra circa due mesi su Canale 5, sperando di replicare il gradimento ottenuto dalla recente seconda stagione di “Buongiorno mamma”, sempre da lui interpretata.