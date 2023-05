ASCOLI - Nel pullulare di cantieri, va ad implementare il quadro generale anche il programma di scavi, quindi di interventi su strada, programmati dalla società Telecom Italia per potenziare il servizio di fibra ottica in tutta la città. Un lungo elenco che prevede, in maniera programmata e graduale, l’apertura di questi cantieri stradali per la posa della fibra in oltre 50 vie o piazze. Interventi che riguardano prevalentemente il centro storico, ma interessano comunque anche i quartieri più periferici.

È un lungo elenco, quello delle zone interessate dai lavori per il potenziamento della fibra ottica. Sono otre 50 tra vie e piazze che, in maniera graduale e scaglionata. ospiteranno gli scavi per consentire il collegamento ultraveloce. Un elenco che è stato inserito dall’Arengo nell’ordinanza comunale complessiva con la quale, di volta in volta, si andranno a regolamentare viabilità e sosta nelle zone in cui si avvieranno i cantieri.

La lista delle zone interessate dai lavori in questione sono, per quanto riguarda il centro storico, via Cairoli, via delle Torri, via Marucci, largo dei Parisani, via Niccolò IV, via Quinto Curzio, via Mercantini, via XIX Settembre, piazza Arringo, piazza Simonetti, via Colombo, via Giudea, via Minucia, via Cino Del Duca, via dei Soderini, corso Mazzini, piazza della Viola, corso Vittorio Emanuele, via dei Bonaccorsi, via Giudea, via Tito Afranio, via d’Apollo, rua della Caserma, via dei Salvioni, rua della Campana, via di Solestà, via Milani.

E ancora, nella zona tra il centro e Porta Romana, via Angelini, corso di Sotto, rua del Pozzetto, via Annibal Caro, via Tullio Lazzari, rua dei Santi. Nella zona della Piazzarola in rua Sant’Antonio, via della Piazzarola, via Pretoriana, via Barro, via Salvadori, rua dei Della Torre. Infine, a Borgo Solestà in largo Spontini, via Rossini, via Verdi, via Bellini, via San Serafino da Montegranaro (incrocio verso ponte romano), via Tucci, via Rigantè, via Argenti, via Toselli, via Galliano, via Cimarosa, via Faiano, mentre a Campo Parignano in viale Federici, via Montegrappa e via Sauro.



Nelle varie zone dove si apriranno i cantieri della Telecom sono previsti dei restringimenti della carreggiata stradale e dove necessario il transito a senso unico alternato. Inoltre, divieto di sosta su tutti i lati delle vie interessate dai lavori e l’interdizione del transito pedonale sul tratto di marciapiede interessato dai cantieri con deviazione sul lato opposto.