ASCOLI - Sta per partire la 14° edizione del Festival dell’Appennino, rassegna che unisce escursioni nella natura, spettacoli, tradizioni e folclore. Dal 21 giugno, grazie al Bim Tronto, sotto la guida di Mete Picene e con la direzione artistica di Appennino Up, sono in programma dieci giornate di appuntamenti. Le tappe saranno rivolte a persone di ogni età, alcune accessibili pure ai più fragili.

Il calendario è stato presentato dall’assessore regionale Andrea Antonini, dal presidente della Provincia Sergio Loggi, da Luigi Contisciani e Massimo Di Pietro del Bim, da Carlo Lanciotti di Appennino Up, da Fabiana Pellegrino di Comete e sarà caratterizzato dall’accesso ai camperisti: il weekend del 1 e 2 luglio al Lago di Gerosa e il 29 luglio a Castignano, con aree sosta a Comunanza e Castignano.

Il primo appuntamento è a Colle Amatucci di Palmiano, con escursione pomeridiana, presentazione del libro di Francesco Eleuteri e concerto al tramonto con Leo Gassman. Il 25 giugno, a Capodacqua, escursione e performance di Filoarmonica, con la slackline sui cieli di Capodacqua e la Mistrafunky street band. Nel weekend del 1 e 2 luglio si va al Lago di Gerosa: sabato ci sono il “kayak all inclusive” e il laboratorio a cura di Comete, con lo spettacolo aereomusicale “Arcano” della Compagnia dei Folli; domenica, concerto di Gegè Telesforo per JazzAp. L’8 luglio ci si sposterà a Montemoro di Force, con una escursione e l’incontro con l’imprenditrice Daniela Diletti e il concerto “Terre Mamme” con Linda Valori. Il 16 luglio a Montemonaco, escursione inclusiva e poi concerto “L’estate dei cani sciolti” con Francesca Michielin; il 20 luglio a Forca di Presta, oltre all’escursione inclusiva, ci sarà l’incontro con Mario Tozzi e Enzo Favata e il concerto a Pretare organizzato da JazzAp con Lorenzo De Quinti Quartet. Il 23 luglio a Pedara di Pizzorullo sono in programma l’escursione e l’esibizione degli Zigà; il 29 luglio a Castignano, escursione, poi lo spettacolo dei Counturband street band e il concerto JazzAp con Gianluca Petrella. Il 30 luglio a Propezzano di Montegallo, escursione e performance della cantautrice Marina Rei. Il finale del 3 agosto ad Acquasanta Terme con l’escursione da Paggese a Castel di Luco e il concerto del Piceno Pop Chorus.