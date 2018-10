Vandali alla festa della Lega Si indaga su 15 ragazzi per il raid negli stand

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Si cercano gli gli autori dell’atto vandalico compiuto nella notte tra sabato e domenica agli stand della Lega che erano stati sistemati nel chiostro di San Francesco in occasione della festa del Carroccio. La Digos ascolana, insieme con i colleghi della squadra mobile e della polizia scientifica stanno indagando per cercare di individuare i componenti del gruppo che in piena notte si sono scagliati contro il vigilantes e il dipendente comunale che stavano presidiando la zona per poi strappare i manifesti, hanno rubato un estintore e riversato tutto il contenuto di un altro sulla strada per poi dileguarsi. Gli investigatori hanno acquisito tutte le immagine registrate dalle telecamere presenti nella zona per cercare di scovare un particolare che possa rivelarsi determinante per dare un volto agli autori o a qualcuno di loro. Il lavoro meticoloso degli agenti è partito dalle testimonianze di coloro che hanno assistito al grave episodio. Sarebbero una quindicina di ragazzi, tutti giovani e di nazionalità straniera, i malintenzionati che si sono avvicinati agli stand insultando Salvini per poi mettere in atto gli atti vandalici. Un episodio di intolleranza che è stato stigmatizzato dagli esponenti della Lega che ritengono il gesto una reazione alle politiche sempre più stringenti messe in atto dal ministro dell’interno per quanto riguarda l’immigrazione e la sicurezza con la recente approvazione del decreto.