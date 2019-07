Fibra ottica tranciata nella galleria dell'A14: in tilt i telefoni in due province

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Tranciati i cavi di fibra ottica nel cantiere sul tratto Pedaso-Grottammare dell'A14: telefoni in tilt in zone della provincia di Fermo edi quella di Macerata.Ad annunciarlo la Tim: "Sono stati gravemente danneggiati due cavi in fibra ottica ad elevata potenzialità lungo la tratta Pedaso-Grottammare della A14, durante lavori autostradali in galleria. l'episodio sta avendo ripercussioni sui servizi di telefonia fissa e mobile che interessano alcune aree della provincia di Fermo e, marginalmente, quella di Ascoli Piceno". Rim, sottolineando di non avere responsabilità sull'incidente, spiega che i tecnici sono già al lavoro ma che i tempi per la risoluzione del problema non sono certi.