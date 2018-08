Farmacista in coma a Creta Condizioni stazionarie medici fiduciosi sul recupero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Permangono stazionarie le condizioni di salute della farmacista ascolana di 42 anni ricoverata in gravi condizioni in un ospedale greco dopo aver battuto violentemente la testa a seguito di una caduta mentre aspettava l’autobus alla fermata. Il dramma si è consumato in realtà a Creta dove la farmacista stava trascorrendo un periodo di relax. La donna è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per ridurre l’edema alla testa, superato abbastanza bene. Se non ci saranno peggioramenti i medici greci sono fiduciosi sul recupero della quarantaduenne ascolana che nel frattempo è tenuta sotto costante osservazione nel reparto di terapia intensiva.